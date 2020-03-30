У наш час задовгі посилання в діловій комунікації вважаються моветоном. Якщо ви й досі не знаєте, як скоротити посилання, радимо перейнятись цим питанням і навчитись це робити. Скорочення посилань — вияв поваги до ваших клієнтів і повна картина статистики для маркетологів і PR-менеджерів. Виглядає короткий лінк ненав’язливо та сучасно, ним зручно ділитись і легко запам’ятовувати. Скоротити посилання можна, зробивши лише декілька кліків, скориставшись одним із онлайн-сервісів на власний розсуд. Наприклад, is.gd, bitly.com, to.click тощо. Здивовані, чому не робили цього раніше?

Instagram зараз є найпопулярнішим майданчиком в Інтернеті, де просуваються товари та послуги. Що й не дивно, оскільки цю соцмережу щодня відвідує безліч молоді, котра слідкує за модними трендами та рівняється одне на одного. Кількість підписників — мірило успіху й кредит довіри в очах користувача, який потрапив на вашу сторінку. До того ж, це значно ширші можливості для реклами та заробітку. Звичайно, можна розраховувати на повільний органічний приріст. Але минатимуть місяці, можливо, навіть роки, поки вам вдасться наздогнати конкурентів, які штучно збільшили кількість своїх фоловерів. Навіщо гаяти час? Розберімося просто зараз, як накрутити підписників в Інстаграмі. Існують спеціальні сервіси, як платні, так і безкоштовні. З останніми треба бути особливо обережними, оскільки шахраїв вистачає. Серед безоплатних та більш-менш дієвих способів збільшити кількість підписників можемо порадити маслайкінг і масфолловінг, це коли ви лайкаєте інші профілі або підписуєтесь на них. Користувач помітить ваші дії і, можливо, захоче лайкнути або підписатися на вас у відповідь.

Таргетована реклама https://lanet.click/smm/target-ads-in-social-networks/ — це вузькоспрямований меседж до кола осіб, які є цільовою аудиторією для певного продукту. У XXI сторіччі оголошення підлаштовуються не під рекламний майданчик, а під конкретну людину. Налаштування таргетованої реклами відбувається з обов’язковим урахуванням пошукових запитів та низки інших аспектів. На кшталт статі, віку, освіти, геолокації, хобі тощо. Цей ефективний канал комунікації із аудиторією постійно розвивається та вдосконалюється, створюючи можливості для більш результативної взаємодії із потенційними клієнтами.

Агентство інтернет-маркетингу Ланет CLICK надасть швидку професійну допомогу у випадках, якщо вас цікавить накрутка підписників і таргетована реклама в Інстаграм або Facebook. Вам більше не доведеться тримати в голові безліч завдань, відкладаючи їх реалізацію на потім і достеменно не знаючи, з якого боку до них підійти. Діджитал-агентство знає, як вам допомогти, адже досвід та злагоджена співпраця спеціалістів різного профілю стануть запорукою процвітання вашого бізнесу.

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