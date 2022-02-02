Благодаря взвешенным шагам внутри Украины, а также поддержке иностранных лидеров удалось стабилизировать курс гривни, несмотря на информационный фон вокруг нашей страны. Об этом заявил арезидент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП.

«Я считаю, что мы удержали ситуацию. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну. И я считаю, что успокоили рынки. На сегодняшний день я с ответственностью могу это констатировать. Мы видим, что происходит укрепление национальной валюты», – отметил он.

Президент рассказал, что общался по этому вопросу с главой Национального банка Украины.

«Мы понимаем, что будет завтра. Мы вышли из ситуации, когда каждое утро для нас является финансовым риском. На сегодняшний день мы понимаем, что ситуация стабильная», – сказал он.

Зеленский также отметил, что многое для стабилизации гривни сделали партнеры Украины, европейские лидеры, которые оказали нашей стране финансовую поддержку.

«Это также был сигнал для рынков, для инвесторов, что Европа верит в Украину, в стабильную ситуацию, верит в наш рынок и банковскую систему, поэтому не нужно выводить деньги», – убежден глава государства.

Кроме того, по словам президента, очень важны визиты иностранных лидеров, которыми они демонстрируют поддержку и веру в Украину в это непростое время.