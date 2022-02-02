Сегодня, 2 февраля 2022 года, состоялось подписание Меморандума о создании Фонда «Партнерство за сильную Украину». Торжественная церемония начала работы Фонда состоялась под председательством вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук и Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, сообщила пресс-служба МинВОТ.

Также в церемонии подписания меморандума приняли представители пяти государств-партнеров:

Тобиас Тиберг – Посол Швеции в Украине;

Лариса Галадза – Посол Канады в Украине;

Клод Уайлд – Посол Швейцарии в Украине;

Кристина Квин – Поверенная в делах США в Украине.

Фонд будет заниматься поддержкой долгосрочного развития общин, пострадавших от вооруженной агрессии России, предотвращения дальнейшей эскалации и подготовки к плавной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.

Предполагается, что первая фаза реализации программы Фонда продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 35 миллионов фунтов стерлингов (1,3 млрд гривен).

Предварительно уже утвержден ряд пилотных проектов, направленных на поддержку наиболее уязвимых общин, усиление гражданско-военного сотрудничества и улучшение энергоэффективности в Луганской и Донецкой областях. На востоке и юге Украины Фонд усовершенствует региональные коммуникационные возможности для противодействия дезинформации, а также будет способствовать инклюзивному диалогу. В долгосрочной перспективе Фонд будет работать над оптимизацией государственных услуг и расширением экономических возможностей, поддерживая реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Справка: 24 августа 2021 года Великобритания, Канада, США, Швейцария и Швеция объявили о намерениях создать совместный международный фонд «Партнерство за сильную Украину», подписав соответствующий документ.