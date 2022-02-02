Завод «Электронмаш» на аукционе приобрел основатель ритейлерской группы «Фуршет» и депутат Киевсовета от «Евросолидарности» Игорь Баленко.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

27 января Фонд госимущества на повторном аукционе продал «Электронмаш» за 430 млн грн малоизвестной компании «Украинский имидж». В ходе торгов цена возросла в 6,5 раза от стартовой.

«Украинский имидж» основан в 2006 году в Киеве. Занимается деятельностью в области права. Компания записана на Виолетту Глинянчук. Совместно с Валерием Глинянчуком она также владеет компанией «Укрэнергостройресурсы», торгующей недвижимостью на площадке ProZorro.Продажи.

Глинянчук отказалась отвечать на вопросы издания, сославшись на занятость.

Три источника на рынке недвижимости, знакомых с деталями сделки, сообщили Forbes, что «Электронмаш» купил основатель ритейлерской группы «Фуршет», депутат Киевсовета от «Евросолидарности» и один из крупнейших рантье Игорь Баленко.

Ему принадлежат столичные торговые центры Променада Центр и Променада Парк общей арендной площадью 59 тыс. кв. м и шесть отелей в Каменце-Подольском, Трускавце, Киеве, Запорожье, Бакоте Хмельницкой области и Царевке Житомирской области.

Сам Баленко отрицает покупку «Электронмаша».

«Электронмаш» создан в 1965 году на базе Киевского завода электронных вычислительных и управляющих машин. В 1980-х годах на предприятии работало более 10 тысяч человек. В 1988 завод одним из первых в СССР выпустил персональный компьютер «Поиск». Разработчикам удалось создать более дешевый и к тому же производительный аналог американского IBM PC/XT, который мог запускать большинство популярных программ и игр конца 1980-х. Со второй половины 1990-х завод переходит от производства персональных компьютеров к выпуску кассовых аппаратов, обогревателей, медицинского оборудования.

Завод занимает три участка общей площадью 18 га. Одна из них, на 14 га, находится на Окружной дороге в Киеве. Два других – в Киевской и Черниговской областях. В состав госпредприятия также входят 32 транспортных средства и 37 объектов недвижимости. В 2020 году завод получил 11 млн грн чистого убытка при выручке в 14,7 млн ​​грн.