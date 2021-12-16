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Аукцион по приватизации госпредприятия «Электронмаш» признан несостоявшимся.

Об этом свидетельствуют данные сайта Prozorro.Продажи, передает Укринформ.

ООО «Лортен Групп» должно было подписать до 13 декабря проект договора купли-продажи объекта приватизации, однако по состоянию на 14 декабря ответ от потенциального покупателя актива не был получен.

Напомним, 17 ноября представитель компании ООО «Лортен-груп» подписал протокол о результатах аукциона по приватизации ГП «Электронмаш». 12 ноября Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Электронмаш» продали на онлайн-аукционе Prozorro. Продажи за 970 млн грн при начальной цене в 66,7 млн ​​грн.
ForUm

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