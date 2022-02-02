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За сутки 01 февраля в Украине зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 4 314 человек;
  • летальных исходов – 204;
  • выздоровело – 9 894 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 130 277 человек;
  • выздоровело – 3 641 474 человека;
  • летальных исходов – 100 599
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 206 854.

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.
ForUm

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