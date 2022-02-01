Печерский районный суд в Киеве арестовал организатора, планировавшего массовые беспорядки не территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Напомним, 30 января в Киеве полицейские задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в центре столицы. Так, 31 января должны пройти провокации и стычки с правоохранителями. В феврале планировалось провести ряд аналогичных акций в нескольких областных центрах государства.

Задержанным сообщили о подозрении в покушении в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 1 февраля, по решению Печерского районного суда г. Киеве организатору избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей.

Действующим законодательством за организацию массовых беспорядков предусмотрена ответственность – лишение свободы до восьми лет.

Как сообщает издание Граты, речь идет о Юрие Голубане. Следствие считает, что на 31 января подозреваемые готовили массовые беспорядки и жестокие столкновения с полицией под Офисом президента. Планировали создать картинку для СМИ с пострадавшими от действий полиции: для этого привлекли людей, которые должны были изображать медиков, и приготовили бутафорскую кровь. Согласно плану, на митинге должна была быть «массовка» в количестве 3500 человек и еще 1200 человек для участия в стычках. Цель мероприятия — дестабилизация ситуации в Украине. Заказчиков следствие все еще устанавливает: изучает связи подозреваемых с боевиками в «республиках» и спецслужбами РФ.



Голубан отрицает, что он причастен к массовым беспорядкам. По словам подозреваемого, на видео, снятом скрытой камерой, его провоцировали сотрудники полиции. При этом он отклонял провокации и говорил, что нельзя применять насилие к полицейским и вообще совершать беспорядки — но почему-то это не включили в видео, которое показали на брифинге Нацполиции. В комментарии журналистам он уточнил, что митинг планировала организация «Традиция и порядок», чтобы напомнить президенту о его обещаниях.