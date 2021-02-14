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На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате трое бойцов погибли.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское.

«При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, боевики хотят сорвать режим прекращения огня, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать, накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года. За время действия так называемого перемирия погибли 18 украинских военных: четверо — в январе 2021 года, еще десять — в феврале.
ForUm

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