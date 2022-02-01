В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2363 больных коронавирусом. 5 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 81 больного коронавирусом и 180 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 873 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 336 865 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 435, в Дарницком – 375 и в Святошинском районе – 268 случаев», – отметил Кличко.