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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2363 больных коронавирусом. 5 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 81 больного коронавирусом и 180 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 873 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 336 865 жителей столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 435, в Дарницком – 375 и в Святошинском районе – 268 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

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