За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 069 человек;
- летальных исходов – 192;
- выздоровели – 8 835 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 095 263 человека;
- выздоровели – 3 631 580 человек;
- летальных исходов – 100 395
- проведено ПЦР-тестирование – 18 113 574.
С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности проведено 30 366 236 прививок.
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