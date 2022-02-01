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 За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 069 человек;
  • летальных исходов – 192;
  • выздоровели – 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 095 263 человека;
  • выздоровели – 3 631 580 человек;
  • летальных исходов – 100 395
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 113 574.

С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности проведено 30 366 236 прививок.
ForUm

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