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Американский конгрессмен Колин Оллред заявил, что у него положительный результат теста на COVID-19 после поездки в Украину в составе делегации Конгресса, в рамках которой проходили встречи с официальными лицами, в том числе с президентом Владимиром Зеленским. До этого делегация также посещала Брюссель, сообщает Радио Свобода.

38-летний Оллред, представитель демократов из Техаса, сообщил о положительном тесте 30 января по возвращении домой в Далласе.

В заявлении конгрессмен отмечает, что тест на вирус у него был отрицательный перед посадкой на рейс в Техас и после приземления, а 30 января результат оказался положительным.

Оллред сказал, что у него легкие симптомы, и что он полностью вакцинирован и также имеет бустерную прививку.

По словам конгрессмена, он и другие законодатели – члены делегации проверялись на COVID-19 во время всей поездки, в том числе перед встречей с Зеленским.

Поездка членов Конгресса в Киев состоялась на фоне опасений, что Россия готова начать новое военное наступление против Украины.
ForUm

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