Штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день обнаружен в 20 областях Украины, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, суточное количество случаев инфицирования за последние три недели выросло в 7 раз, госпитализаций – вдвое.

«Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев инфицирования COVID-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных», – отметил министр.

Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой – 194 тысячи против 110 тысяч – заметил Ляшко.

Украина сегодня находится на 46-м месте среди 54 территорий Европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней, говорят в Минздраве.

Наибольшее количество подтвержденных случаев «омикрона» зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и в Киеве.