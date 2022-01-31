также в разделеПроисшествия
Боевики обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя 10
В ДТП на Киевщине погибла беременная женщина 14
В Украине –22 026 новых случаев COVID-19 11
На трассе Киев-Чоп автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП 13
Жителей оккупированного Донбасса будут призывать в российскую армию 26
Полиция расследует смерть украинского боксера как самоубийство 21
В Одессе стена упала на рабочих, один человек погиб 20
Неизвестные повредили здание Генконсульства Украины в Гамбурге 12
В запорожской многоэтажке взорвался газ: есть жертвы 31
В Украине за сутки – 34408 новых случаев COVID-19 14
Обнародованы имена убитых во время стрельбы в Днипре 136
Появилось видео расстрела военнослужащих в Днипре 1158
В Украине за сутки – более 32 тысяч случаев коронавируса 19
В Днипре нацгвардеец расстрелял караул военных: 5 человек погибли 299
Официальный сайт Украины атаковали хакеры 27
В Украине за сутки – 24 321 новый случай СOVID-19 26
Боевики ранили двух военных на Донбассе 11
Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете 28

Штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день обнаружен в 20 областях Украины, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, суточное количество случаев инфицирования за последние три недели выросло в 7 раз, госпитализаций – вдвое.

 «Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев инфицирования COVID-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных», – отметил министр.

Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой – 194 тысячи против 110 тысяч – заметил Ляшко.

Украина сегодня находится на 46-м месте среди 54 территорий Европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней, говорят в Минздраве.

Наибольшее количество подтвержденных случаев «омикрона» зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги