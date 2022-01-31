По данным Украинского Гидрометцентра, 31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели; на дорогах страны гололедица, передает ГосЧС.
В Киеве и области 31 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
«31 января в связи со снегопадами и вьюгами в высокогорьях Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность.
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