В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1026 больных коронавирусом. 5 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирусом и 130 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 414 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 335 992 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 182, в Дарницком – 169 и в Святошинском районе – 142 случая», – отметил Кличко.