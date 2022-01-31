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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1026 больных коронавирусом. 5 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирусом и 130 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 414 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 335 992 жителя столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 182, в Дарницком – 169 и в Святошинском районе – 142 случая», – отметил Кличко.
ForUm

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