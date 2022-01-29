Министерство обороны России заявило, что войска Западного военного округа (ЗВО) завершили проверку боеготовности и возвращаются в места постоянной дислокации.

Как пишет Бабель, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение командование округа.

«Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО», — заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) возвращаются в пункты постоянной дислокации.

«Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования», — пишет агентство. Там добавили, что по возвращении технику и вооружения пополнят необходимыми запасами горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, которые были израсходованы в ходе тактических учений.