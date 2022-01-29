Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие способы поднятия иммунитета, популярные в народе, являются абсолютно бесполезными.

Как передает Голос, об этом известный педиатр написал на своей странице в Instagram.

Так, неэффективными, по его мнению, являются:

БАДы;

лук и чеснок;

иммуномодуляторы;

элеутерококк и эхинацея;

амулеты от вирусов;

гомеопатия.

Вместо этого, педиатр предлагает:

высыпаться;

создавать умеренные физические нагрузки;

отказаться от алкоголя и курения;

полноценно питаться;

вакцинироваться;

быть на позитиве

Некоторые подписчики страницы к такой информации отнеслись скептически. Они не понимают, почему БАДы принимать плохо.

“А вы думаете все могут позволить себе питаться достаточно разнообразно? Я живу за полярным кругом, тут качество продуктов плохое и, как вы думаете, я получу достаточно витаминов от перемороженного мяса, овощей и фруктов? А дети, которые солнца нормально не видят почти 3 месяца, им где брать тот же витамин Д?”, – задается вопросом пользовательница соцсети.

Другие удивляются, каким образом вакцинация может повысить иммунитет: “С каких пор вакцинация повышает иммунитет? Просто научный прорыв”.

Еще одна категория людей согласна с доктором.

“Ну Вы что, доктор. Это, получается, трудиться надо: следить за питанием и всей семьей питаться полезно и разнообразно, спортом заниматься, много гулять и двигаться и т.д. Это долгосрочное вложение, которое надо делать всю жизнь. Гораздо проще купить десяток банок на “айхербе” и повесить чеснок на шею”, – написала подписчица.