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Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие способы поднятия иммунитета, популярные в народе, являются абсолютно бесполезными.

Как передает Голос, об этом известный педиатр написал на своей странице в Instagram.

Так, неэффективными, по его мнению, являются:

  • БАДы;
  • лук и чеснок;
  • иммуномодуляторы;
  • элеутерококк и эхинацея;
  • амулеты от вирусов;
  • гомеопатия.

Вместо этого, педиатр предлагает:

  • высыпаться;
  • создавать умеренные физические нагрузки;
  • отказаться от алкоголя и курения;
  • полноценно питаться;
  • вакцинироваться;
  • быть на позитиве

Некоторые подписчики страницы к такой информации отнеслись скептически. Они не понимают, почему БАДы принимать плохо.

“А вы думаете все могут позволить себе питаться достаточно разнообразно? Я живу за полярным кругом, тут качество продуктов плохое и, как вы думаете, я получу достаточно витаминов от перемороженного мяса, овощей и фруктов? А дети, которые солнца нормально не видят почти 3 месяца, им где брать тот же витамин Д?”, – задается вопросом пользовательница соцсети.

Другие удивляются, каким образом вакцинация может повысить иммунитет: “С каких пор вакцинация повышает иммунитет? Просто научный прорыв”.

Еще одна категория людей согласна с доктором.

“Ну Вы что, доктор. Это, получается, трудиться надо: следить за питанием и всей семьей питаться полезно и разнообразно, спортом заниматься, много гулять и двигаться и т.д. Это долгосрочное вложение, которое надо делать всю жизнь. Гораздо проще купить десяток банок на “айхербе” и повесить чеснок на шею”, – написала подписчица.
ForUm

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