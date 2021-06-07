Чем больше дефицит микроэлементов и витаминов, тем более уязвимым для бактерий и вирусов является человеческий организм. Какой-либо панацеи не существует. Однако важно следить за сбалансированностью рациона. Правильное питание позволяет улучшить общее состояние организма и укрепить иммунитет.

Топ-10 важных продуктов

Иммунитет – комплексная система. Хотя многие фармацевтические компании рассказывают об эффективности укрепляющих средств, большинство из них оказывают положительное воздействие лишь на некоторые функции организма. Чтобы нормализовать его работу, необходимо не только отказаться от пагубных привычек, регулярно заниматься спортом, но и правильно питаться. Если раньше приходилось искать качественные фрукты и овощи на рынке, то сейчас есть возможность оформить покупку онлайн. Например, на сайте Foodex24 заказать продукты на дом можно за считаные минуты. Учитывая большой ассортимент товаров, найти все необходимое не составит труда.

При выборе стоит акцентировать внимание на таких полезных продуктах:

мед. Это одно из самых вкусных и эффективных средств для поддержания иммунитета. Он также положительно влияет на состояние нервной системы, оказывает ранозаживляющее воздействие. Чтобы сохранить полезные свойства меда, его рекомендуется добавлять в слегка остывший чай либо есть вприкуску;

тыква. Ее употребление положительно сказывается на состоянии иммунной системы. Тыква способствует регенерации клеток, улучшает работу органов ЖКТ, выводит вредный холестерин;

говядина. В ней содержится много цинка, селена, железа. Регулярно употребляя говядину, в особенности зимой, в сочетании с овощами удастся защититься от простудных заболеваний;

чеснок. Он содержит аллицин – натуральный антибиотик. Чеснок является своеобразным антисептиком, который помогает противостоять вирусам и бактериям;

рыба. В ней содержатся жирные омега-кислоты. Их дефицит приводит к общему ухудшению самочувствия, слабости, чрезмерной утомляемости. Жирные кислоты способствуют ускорению процесса строения иммунных клеток;

темный шоколад. С его помощью удастся не только поднять настроение, но и получить заряд бодрости, а также защититься от вредных бактерий. Однако стоит покупать лишь качественный темный шоколад, в составе которого минимум 80% какао. Именно этот ингредиент активизирует работу иммунной системы;

имбирь. В нем есть гингерол, поэтому при употреблении снижается риск заразиться вирусными заболеваниями. Также его рекомендуется рассасывать при наличии инфекции в горле, так как он снимает воспаление;

лимон. Про его полезные свойства знают даже дети. Однако не стоит добавлять лимон в горячий чай, поскольку витамин C при воздействии высоких температур попросту разрушается;

кефир. Он защищает кишечник от вредных микробов, способствует усвоению кальция, витамина D, синтезирует защитные антитела;

брокколи. Важно употреблять ее не только летом, но и зимой. В брокколи содержится много C и B6, а также магния.

Чтобы сбалансировать питание, следует не только правильно составить рацион, но и покупать качественные продукты у проверенных поставщиков. Foodex24 – уникальный стартап, с помощью которого удастся быстро приобрести в Киеве все необходимые товары с доставкой на дом.

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