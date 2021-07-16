У 33% украинцев уже есть иммунитет против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Я могу сказать предварительные результаты социологического исследования, проведенного в нашей стране. Результаты говорят о том, что 33% населения уже имеют иммунитет к COVID-19», - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина.

«Кроме того, что касается вакцинированных людей, мы считаем, что 38-40% людей в нашей стране уже с иммунитетом», - добавил он.

По словам Данилова, «это не повод нам не выполнять ограничительные мероприятия, которые предлагают врачи».

«Более того, я хочу обратиться ко всем с просьбой максимально ускорить вакцинирование. Мы считаем, что в ближайшее время вакцинироваться будут все желающие. Это очень важно, потому что, имея общий иммунитет наших граждан, это будет предохранительная мера от заболеваемости», - сказал он.