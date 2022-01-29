Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных бесед с германским коллегой Кристиной Ламбрехт и французским Флоранс Парли обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины. Как пишет Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизах, распространенных Пентагоном.

Во время разговора с Ламрехт стороны обсудили "озабоченности в связи с продолжающимся неспровоцированным наращиванием военной мощи России вблизи и в Украине".

Они "подчеркнули решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также обсудили "недавние дипломатические контакты с Россией".

Министры заявили, что Россия должна "свернуть с опасного пути" и предупредили, что она "столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения в Украину".

Остин и европейские министры подчеркнули важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге альянса "перед лицом потенциальной российской агрессии", говорится в сообщении.

Остин поблагодарил Парли "за лидерство Франции в области сдерживания на восточном фланге".