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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого украинский лидер поблагодарил французского коллегу за усилия, приложенные им к реактивации Нормандского формата.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает Офис президента Украины.

«Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается» – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент поблагодарил Макрона за твердую и последовательную поддержку Украины, суверенитета и территориальной целостности Украины и за усилия по реанимации Нормандского формата. Также стороны обсудили важность активизации работы ТКГ и ее подгрупп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей.

Напомним, что переговоры представителей Украины, Германии, Франции и России прошли в Париже на фоне обострения ситуации около украинских границ.
ForUm

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