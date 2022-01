Президент Украины Владимир Зеленский называет внутреннюю дестабилизацию ситуации в стране наибольшей опасностью, которая может спровоцировать РФ к эскалации. «Самый большой риск для Украины и самый большой риск для суверенитета нашего государства - и здесь мы едины со всеми партнерами... Самый большой риск - не удержать государство, это дестабилизация внутри нашего государства», - сказал Зеленский на пресс-конференции с представителями иностранных СМИ, передает Интерфакс-Украина. «Единство власти, доверие к президенту и понимание другими политиками, что они - бывшие или будущие президенты, не не действующие - понимание мудрое и честное делает наше государство объединенным и сильным. Если мы объединены народом, армией и стабильной власть, риски эскалации со стороны России будут уменьшаться», - добавил он. Президент отметил, что не видел больших волнений на улицах украинских городов. «Нет какого-то человека в государстве - и на улицах спокойствие, возвращается - люди у Офиса президента или заблокировали парламент. И им все равно, есть ли Ковид-19 - им все равно. Они занимаются ежедневно конъюнктурными шагами, расколом нашего государства», - сказал глава государства. «Мы помним, что происходило у нас в стране в 2014-2015 годах. Неконтролируемость ситуации внутри государства насчет законности, насчет работы правоохранительных органов, насчет спокойствия на улице именно и может привести к эскалации. Это наивысший уровень вероятного плана, когда могут быть начаты те или иные действия со стороны соседнего государства», - подчеркнул Зеленский.

