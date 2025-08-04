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Москва ухвалила рішення про зняття обмежень на розгортання ракет середньої дальності

Москва ухвалила рішення про зняття обмежень на розгортання ракет середньої дальності

Російська Федерація офіційно оголосила, що більше не вважає себе зобов’язаною дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.

Як зазначили у МЗС РФ, Москва ухвалила таке рішення нібито через нарощування РСМД наземного базування з боку Заходу, розміщення в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

У заяві йдеться, що рішення про конкретні заходи реагування ухвалюватиме керівництво Росії на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних ракет наземного базування.

У МЗС РФ додали, що водночас на рішення Москви впливатиме загальний розвиток ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності.

ForUA.com нагадує, нещодавно президент США Дональд Трамп розпорядився передислокувати два атомні підводні човни у відповідь на ядерні погрози з боку заступника глави Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Медведєв, коментуючи ситуацію, натякнув на можливість застосування ядерної зброї.

У своїй заяві російський посадовець послався на так звану мертву руку – автоматизовану систему ядерної відповіді, яка може діяти навіть у разі знищення командного центру.

Погрози Москви пролунали після нещодавніх заяв Трампа про необхідність досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мзс рфвійна в Україніагресія рфдалекобійні ракети
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