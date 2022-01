Соединенные Штаты призвали Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы не допустить ее вторжения в Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге в четверг, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters. «Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать к дипломатии, потому что, если в Украине будет конфликт, это не будет хорошо для Китая... Будет значительное влияние на мировую экономику. Будет значительное влияние в энергетической сфере», – подчеркнула она. Как сообщал ForUm, накануне государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И российскую агрессию против Украины. Пекин заявил, что хочет, чтобы все стороны сохраняли спокойствие и «воздерживались от вещей, разжигающих напряженность и раздувающих кризис». Блинкен заверил, что деэскалация и дипломатия единственно возможный путь.

