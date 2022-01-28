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Китай высказался о напряженности вокруг Украины 57

Соединенные Штаты призвали Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы не допустить ее вторжения в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге в четверг, сообщает Укринформ  со ссылкой на Reuters.

«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать к дипломатии, потому что, если в Украине будет конфликт, это не будет хорошо для Китая... Будет значительное влияние на мировую экономику. Будет значительное влияние в энергетической сфере», – подчеркнула она.

Как сообщал ForUm, накануне государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И российскую агрессию против Украины.

Пекин заявил, что хочет, чтобы все стороны сохраняли спокойствие и «воздерживались от вещей, разжигающих напряженность и раздувающих кризис». Блинкен заверил, что деэскалация и дипломатия единственно возможный путь.
ForUm

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