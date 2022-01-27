Китай заявил Вашингтону, что надеется на то, что все стороны, вовлеченные в конфликт вокруг Украины, проявят спокойствие и сдержанность и смогут избежать эскалации напряжения в регионе.

США в ответ подчеркнули необходимость деэскалации конфликта и предупредили о рисках в сфере безопасности и в экономике, которые несет за собой возможная российская агрессия, сообщает Русская служба ВВС.

Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по телефону поздно вечером в среду.

«Мы призываем все стороны оставаться спокойными и воздерживаться от шагов, повышающих напряженность и обостряющих кризис», - заявил глава китайского МИДа.

Как сообщает агентство Рейтер, Ван И заявил своему американскому коллеге, что безопасность одной страны не должна быть принесена в жертву безопасности других государств и что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления и даже расширения военных блоков.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что «дипломатия и деэскалация - это ответственный путь вперед».

Россия, в последние месяцы наращивающая военное присутствие у границ Украины, потребовала от США письменных гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток и что в этот военный блок никогда не будет принята Украина.

В среду в своем письменном ответе на эти требования Вашингтон подтвердил, что нынешние принципы приема новых членов в НАТО, прописанные в основополагающих документах этой организации, останутся неизменными, и отказал Москве в предоставлении таких гарантий.

США при этом сообщили, что готовы обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями и другие проблемы безопасности.