Німецькі фахівці зуміли екстрено відремонтувати пошкоджений росіянами радар українського ЗРК Patriot

Німецький генерал-майор Майк Келлер, який координує військову підтримку України з боку НАТО, розповів, що кілька місяців тому росіяни пошкодили радар українського комплексу Patriot. Після швидкого ремонту його повернули в Україну, де нещодавно він уже відпрацював по російській цілі.

Про це Келлер розповів в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, місія НАТО у Вісбадені, яка координує допомогу Україні, займається не тільки наданням зброї, а й і її ремонтом.

Так, кілька місяців тому «серйозного ушкодження» зазнала радарна установка системи Patriot. Коли її доправили в Німеччину для ремонту, промислові виробники заявили, що радар повністю знищено, а для його заміни на новий потрібно кілька років.

Після цього звернулися до людей із місії НАТО у Вісбадені. Фахівці німецьких військово-повітряних сил (Люфтваффе) зуміли відновити працездатність радара, працюючи щодня з понеділка по суботу, по 16 годин на день.

Уже в липні радар повернули до України, а минулого тижня з його допомогою українські військові влучили в російську ціль.