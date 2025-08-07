﻿
Найщедріші американські філантропи всіх часів: опубліковано рейтинг

Видання Boardroom опублікувало оновлений рейтинг найбільших американських благодійників за всю історію. У переліку враховано загальну суму пожертв протягом життя кожного з них, а також частку статків, яку вони направили на благодійність. Дані наведено станом на лютий 2025 року.

ТОП-5 найбільших філантропів США:

1. Воррен Баффетт і його родина – $62 мільярди
30% від особистого статку
Компанія: Berkshire Hathaway Inc. — один із найбільших інвестиційних холдингів у світі, який володіє численними активами у сфері страхування, транспорту, енергетики, роздрібної торгівлі та промисловості.

2. Білл Гейтс і Мелінда Френч Гейтс – $47,7 мільярди
26% від особистого статку
Компанія: Microsoft — технологічний гігант, один зі світових лідерів у розробці програмного забезпечення, зокрема операційної системи Windows і пакету Microsoft Office.

3. Джордж Сорос – $23 мільярди
76% від особистого статку
Компанія: Soros Fund Management — приватна інвестиційна компанія, через яку Сорос також фінансує численні громадські ініціативи через мережу фондів Open Society Foundations.

4. Майкл Блумберг – $21,1 мільярда
17% від особистого статку
Компанія: Bloomberg L.P. — глобальна фінансово-інформаційна компанія, яка спеціалізується на постачанні даних, новин та аналітики для інвесторів і трейдерів.

5. Маккензі Скотт – $19,3 мільярда
36% від особистого статку
Організація: Yield Giving — благодійна ініціатива, створена для розподілу великомасштабної допомоги в галузях освіти, рівності, охорони здоров’я та соціальної справедливості. Маккензі Скотт — колишня дружина Джеффа Безоса, співзасновника Amazon.

Ці люди протягом багатьох років підтримують широкий спектр ініціатив — від медицини та освіти до захисту прав людини та зміцнення демократії у світі.

