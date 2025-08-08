﻿
Провокаційна фотосесія Мадонни у вбранні від українського бренду

Американська співачка Мадонна опублікувала серію нових знімків у межах провокаційної фотосесії, на яких позує у прозорій чорній сукні від українського бренду Zhilyova. Фото з’явилися в Instagram зірки.

Образ Мадонни доповнюють чорні колготи й рукавички, хутро, великі прикраси та звичний для неї епатаж. Як зазначає бренд, на ній - Nina Black Dress, ексклюзивна чорна мінісукня: "Мадонна носить чорну сукню Zhilyova Nina Black Dress - єдину і неповторну".

Zhilyova - це український бренд, заснований Валерією Жильовою у 2014 році. Його шоуруми працюють в Україні, Польщі, Великій Британії та США.

Це не перший раз, коли Мадонна обирає українських дизайнерів. У 2023 році на відпочинку в Італії вона була в білому ковбойському капелюсі від українця Руслана Багінського. А для її світового туру The Celebration Tour бренд Багінського створив 50 унікальних головних уборів.

 Автор: Сергій Ваха

мадоннаНовини шоу-бізнесафотосесіяукраїнський бренд
