Традиційні медіа продовжують справляти відчутний вплив на політику в США, - експерт

Це фото загиблого українського хлопчика на обкладинці New York Post – про те, як медіа можуть впливати на політичні рішення.

Остап Яриш, медіарадник адвокаційної команди Razom for Ukraine, український журналіст у Вашингтоні розповів вчора під час вебінару Академії викладачів журналістики, що саме ця трагічна історія спонукала Трампа ухвалити рішення про додаткові Patriot для України, повідомила журналістка Діана Дуцик. Трамп любить читати New York Post, і фото справило на нього враження. Очевидно, ця історія дає підказки, як працюють комунікації.

Попри трансформацію глобального медіаринку та посилення ролі соцмереж, традиційні медіа зберігають свій уплив: і на аудиторію, і на політику, вважає Діана Дуцик. Ви можете не вірити, але американці все ще дивляться телебачення. Так, воно поляризоване. Так, багато програм (крім новин), особливо ток-шоу, ідеологічно забарвлені. Але «відспівувати» традиційні медіа поки передчасно.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАЗМІДональд ТрампмедіаОстап ЯришNew York PostRazom for Ukraineпреса
