Нічна дронова атака на Київщину: є постраждалі та руйнування

У ніч на п’ятницю, 8 серпня, російські війська атакували Бучанський район Київської області ударними дронами. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, внаслідок удару постраждали троє жінок віком 16, 56 та 80 років. Попередньо, їхні травми не є тяжкими. “На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення незначні”, — зазначив Калашник.

Удар спричинив пожежі в приватному секторі. Відомо про пошкоджені житлові будинки. На місцях події працюють екстрені та комунальні служби.

Офіційна інформація щодо кількості пошкоджених об'єктів і характеру руйнувань наразі уточнюється.