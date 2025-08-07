﻿
Полiтика

Формати переговорів щодо припинення війни в Україні ще обговорюються, – Зеленський

Найближчим часом на рівні лідерів мають відбутися мирні переговори щодо припинення вогню в Україні. Відбутися вони можуть у трьох форматах – Україна запропонувала дві двосторонні зустрічі, одну тристоронню. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський повідомив, що провів розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За його словами, Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше закінчити війну гідним миром. Він наголосив, що параметри завершення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття.

– Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів, – додав Зеленський.

Президент повідомив, що були скоординовані позиції України з Німеччиною.

Як зауважив голова держави, безпекові радники сьогодні проведуть онлайн-зустріч для узгодження спільних поглядів України, Європи та США.

Зеленський повідомив, що обговорювалися різні потенційні формати перемовин заради миру на рівні лідерів найближчим часом: дві двосторонні зустрічі, одна тристороння.

– Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає! – наголосив голова держави.

ForUA.com нагадує, що після візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви 6 серпня Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову того ж дня. Сьогодні голова нашої держави анонсував “день багатьох дзвінків і контактів” для реального просування на шляху до миру.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НімеччинаВолодимир Зеленськийвійна в УкраїніФрідріх Мерцагресія рф
