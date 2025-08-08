﻿
Суспiльство

Погода 8 серпня: сонячно та без опадів

Погода 8 серпня: сонячно та без опадів

Сьогодні в Україні антициклон зумовить погоду без опадів з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в більшості областей буде доволі комфортною. На більшості території +22-27°, навіть на півдні та південному сході країни спека трохи послабшає. Температура повітря там становитиме +26-31°, повідомили синоптики.

У Києві та області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в області +22-27°, у Києві + 24-26°.

 

 

 

 

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 8 серпня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

СБУ затримала киянина, який вивозив ухилянтів під виглядом пацієнтів "швидкої"
Суспiльство 07.08.2025 18:50:12
СБУ затримала киянина, який вивозив ухилянтів під виглядом пацієнтів "швидкої"
Читати
Ламін Ямаль укотре претендує на приз найкращому молодому футболісту року
Спорт 07.08.2025 18:09:15
Ламін Ямаль укотре претендує на приз найкращому молодому футболісту року
Читати
Посланець Трампа привіз Путіну "дуже вигідні пропозиції", які встановлюють не мир, а перемир'я, - Onet
Полiтика 07.08.2025 17:45:08
Посланець Трампа привіз Путіну "дуже вигідні пропозиції", які встановлюють не мир, а перемир'я, - Onet
Читати

Популярнi статтi