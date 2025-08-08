Погода 8 серпня: сонячно та без опадів

Сьогодні в Україні антициклон зумовить погоду без опадів з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в більшості областей буде доволі комфортною. На більшості території +22-27°, навіть на півдні та південному сході країни спека трохи послабшає. Температура повітря там становитиме +26-31°, повідомили синоптики.

У Києві та області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в області +22-27°, у Києві + 24-26°.