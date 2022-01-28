также в разделеПроисшествия
В Одессе стена упала на рабочих, один человек погиб 13
В запорожской многоэтажке взорвался газ: есть жертвы 24
В Украине за сутки – 34408 новых случаев COVID-19 13
Обнародованы имена убитых во время стрельбы в Днипре 63
Появилось видео расстрела военнослужащих в Днипре 1086
В Украине за сутки – более 32 тысяч случаев коронавируса 19
В Днипре нацгвардеец расстрелял караул военных: 5 человек погибли 293
Официальный сайт Украины атаковали хакеры 26
В Украине за сутки – 24 321 новый случай СOVID-19 24
Боевики ранили двух военных на Донбассе 9
Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете 22
В Украине за сутки – почти 20 тысяч новых случаев COVID-19 17
В Украине зафиксирован еще один случай полиомиелита у ребенка 31
На Киевщине легковушка «залетела» под фуру: четверо погибших 23
На границе с Румынией нашли мертвым пограничника 18
В Карпатах спасли попавших под лавину туристов 14
В Украине – почти 13 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровевших существенно меньше 24
Массовые минирования школ в Украине: На вызовы выезжает максимальное количество спецслужб 670

В ночь на 28 января неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге.

Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар, сообщили ForUm'у в пресс-службе Минздрава.

Пострадавших в результате инцидента нет, проникновение внутрь консульства не произошло.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.

Генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги