В ночь на 28 января неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге.
Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар, сообщили ForUm'у в пресс-службе Минздрава.
Пострадавших в результате инцидента нет, проникновение внутрь консульства не произошло.
Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.
В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.
Генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме.
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