Вторичное или первичное жилье — с этим выбором сталкивается каждый, кто решает приобрести квартиру. Разброс цен иногда слишком большой, но и условия тоже отличаются: разное расположение, ремонт, планировка. Однозначного варианта для всех не существует, поскольку все же необходимо индивидуально ориентироваться на имеющийся бюджет и предпочтения. При этом многие решают купить квартиру Бровары вторичка, поскольку этот вариант имеет массу своих неоспоримых преимуществ.

Преимущества вторичного жилья или за что его так любят

Учитывайте, что вторичное — это не синоним старого жилья. Например, человек купил квартиру в доме от застройщика, через год ее продал. Получается, что покупатель приобрел жилье на вторичке, но при этом в совершенно новом доме. Преимущества покупки квартир на вторичном рынке заключаются в следующем:

большой выбор — можно найти недвижимость в старых постройках или более современных, легче удовлетворить все свои запросы касательно расположения, стоимости и обустройства;

любой район — подобные варианты присутствуют в любых районах, поэтому вы легко сможете найти жилье рядом с работой, семьей или школой;

дешевле — зачастую продажа подобных квартир сопровождается более низким ценником, чем на первичном рынке недвижимости, не всегда заметна большая разница, но если вы рассматриваете бюджетный вариант, то на вторичке найти его намного легче.

Можно подобрать жилье, готовое к заселению, поскольку в новостройках чаще всего придется еще ждать окончания строительства, а затем ремонта.

Когда и кому лучше покупать квартиру на первичном рынке недвижимости?

Если вас интересует рассрочка, кредит или ипотека, то стоит рассмотреть новостройки, так как застройщики предлагают более выгодные условия для сделки. Также это прекрасное решение, если вы хотите получить комфортабельное жилье со всеми современными благами, но при этом у вас есть время ждать. Найти подходящее объявление о продаже квартиры поможет сервис OLX.