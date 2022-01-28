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В Киеве освятили накупольные кресты для храма, который строится при больнице для ученых Национальной академии наук Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, Божественную литургию возглавил глава Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ митрополит Климент.

За богослужением молился директор «Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины» Иван Тодуров.

Митрополит Климент и ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр вручили церковные награды благотворителям храма, после чего владыка ректор совершил освящение накупольных крестов для храма.

Как сообщалось ранее, в храмах Киева 15 февраля, в праздник Сретения Господня и Всемирный день онкобольного ребенка, состоится благотворительная акция «Сретенская свеча».
ForUm

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