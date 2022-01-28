Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским предупредил о возможном вторжении РФ в Украину. Об этом, ссылаясь на слова неназванного украинского топ-чиновника, написал в Twitter Алекс Маркардт – старший корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности, работающий в вашингтонском бюро телеканала.

По его словам, такую информацию получил его коллега Мэттью Ченс, передает издание Гордон.



Российское вторжение якобы неизбежно «как только замерзнет земля»; РФ может попытаться захватить Киев, поэтому Киеву нужно «приготовиться к нападению», рассказал собеседник журналиста.

A Russian invasion is now virtually certain once the ground freezes, Biden said to Zelensky, a senior Ukrainian official told @mchancecnn. Kyiv could be “sacked," Russian forces may attempt to occupy it, “prepare for impact”, Biden said, according to this official. — Alexander Marquardt (@MarquardtA) January 27, 2022

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн перепостила твит Маркардта, заявив, что данные журналистов неправдивы.

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. He has previously said this publicly & we have been warning about this for months. Reports of anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn — Emily Horne (@emilyhorne46) January 27, 2022



«Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличающемся от этого полностью ложны», – написала она.

Зеленский говорил с Байденом вечером 27 января. Президент Украины сообщил, что разговор был долгим.



Это второй за месяц телефонный разговор Зеленского и Байдена. Он состоялся на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вокруг границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию.



Предыдущий телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 2 января. В пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось, что «Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».