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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским предупредил о возможном вторжении РФ в Украину. Об этом, ссылаясь на слова неназванного украинского топ-чиновника, написал в Twitter Алекс Маркардт – старший корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности, работающий в вашингтонском бюро телеканала.

По его словам, такую информацию получил его коллега Мэттью Ченс, передает издание Гордон. 

Российское вторжение якобы неизбежно «как только замерзнет земля»; РФ может попытаться захватить Киев, поэтому Киеву нужно «приготовиться к нападению», рассказал собеседник журналиста. 

 

 

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн перепостила твит Маркардта, заявив, что данные журналистов неправдивы. 

 

 


«Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличающемся от этого полностью ложны», – написала она.
Зеленский говорил с Байденом вечером 27 января. Президент Украины сообщил, что разговор был долгим.

Это второй за месяц телефонный разговор Зеленского и Байдена. Он состоялся на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вокруг границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию.

Предыдущий телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 2 января. В пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось, что «Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину». 

 

 
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