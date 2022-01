Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским предупредил о возможном вторжении РФ в Украину. Об этом, ссылаясь на слова неназванного украинского топ-чиновника, написал в Twitter Алекс Маркардт – старший корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности, работающий в вашингтонском бюро телеканала.

По его словам, такую информацию получил его коллега Мэттью Ченс, передает издание Гордон.



Российское вторжение якобы неизбежно «как только замерзнет земля»; РФ может попытаться захватить Киев, поэтому Киеву нужно «приготовиться к нападению», рассказал собеседник журналиста.

A Russian invasion is now virtually certain once the ground freezes, Biden said to Zelensky, a senior Ukrainian official told @mchancecnn . Kyiv could be “sacked," Russian forces may attempt to occupy it, “prepare for impact”, Biden said, according to this official.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн перепостила твит Маркардта, заявив, что данные журналистов неправдивы.

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. He has previously said this publicly & we have been warning about this for months. Reports of anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn