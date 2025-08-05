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Гуманітарна допомога з повітря: канадський військовий літак скинув у Газі вантаж 10 тонн

Гуманітарна допомога з повітря: канадський військовий літак скинув у Газі вантаж 10 тонн

Збройні сили Канади скинули з повітря вантаж гуманітарної допомоги для мешканців cектору Гази. Про це заявили у Об’єднаному оперативному командуванні Збройних сил Канади.

“На підтримку зусиль МЗС Канади, літак канадських ВПС СС-130 “Геркулес” скинув з повітря близько 21600 фунтів (майже 10 тонн - ред.) гуманітарної допомоги над cектором Гази”, - розповіли у Обʼєднаному оперативному командуванні.

Зазначається, що для постачання гуманітарної допомоги Канада тимчасово перевела з Великої Британії до Йорданії свій військовий вантажний літак. “Участь Збройних сил Канади в багатонаціональних зусиллях із доставки повітрям гуманітарних вантажів, покликана допомогти цивільним мешканцям Гази, які цього конче потребують”, - зауважили канадські військові.

ForUA.com нагадує, раніше гуманітарну допомогу з повітря скидали над Газою літаки Йорданії, Єгипту, Німеччини, Франції та ОАЕ. Загалом ними було доставлено 90 пакетів гумдопомоги із продуктами харчування у північній та південній частинах сектора Гази.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Канадагуманітарна допомогасектор Гази
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