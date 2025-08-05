Смертна кара із відстрочкою: колишній генпрокурор Пекіну отримав вирок

Колишнього генерального прокурора Пекіну Сян Міна засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою за злочини, пов’язані з хабарництвом та розкраданням. Його також довічно позбавили політичних прав. Про це повідомило китайське видання China Daily.

Суд призначив Сяну умовний смертний вирок, об’єднавши покарання за розкрадання (смертна кара з відстрочкою) та за отримання хабаря (12 років позбавлення волі та штраф у розмірі 2 мільйонів юанів, що еквівалентно 278 492 доларам).

У Китаї такий вирок зазвичай замінюють на довічне ув’язнення, якщо засуджений не вчиняє нових злочинів протягом двох років. Однак, у випадку Сяна суд постановив, що навіть після заміни вироку на довічне ув’язнення він не матиме права на подальше скорочення терміну чи умовно-дострокове звільнення.

Крім того, все його особисте майно буде конфісковано, а незаконно отримані доходи передадуть до державної скарбниці.

Деталі злочинів або точна сума хабарів наразі не оприлюднені. Відомо, що Сян Мін працював у системі прокуратури столиці десятиліттями, обіймаючи різні високі посади, зокрема й заступника голови міської прокуратури.

У квітні 2022 року проти нього розпочали розслідування, а у грудні того ж року виключили з Комуністичної партії Китаю. Тоді вищі антикорупційні комісії міста виявили, що Сян порушив дисципліну та закони, розкрадаючи «величезну суму» державних коштів та отримуючи «величезні» хабарі.



