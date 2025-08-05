"Динамо" вперше в своїй історії зустрінеться з кіпрським клубом, який фінансують російські олігархи

У вівторок, 5 серпня, київське “Динамо” продовжить свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. У третьому раунді суперником українського клубу стане переможець чемпіонату Кіпру — “Пафос”. Поєдинок пройде на нейтральному полі в польському Любліні та стане першим очним протистоянням команд в історії. Переможець двоматчевого протистояння вийде до плей-оф кваліфікації ЛЧ.

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між “Динамо” та “Пафосом” відбудеться 5 серпня в Любліні (Польща) на стадіоні “Арена Люблін”. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом. Через повномасштабну війну Росії проти України “біло-сині” змушені проводити домашні матчі на нейтральних аренах.

Це буде перше в історії протистояння між “Динамо” та “Пафосом”. Обидві команди вже подолали другий раунд кваліфікації, де кияни двічі розгромили мальтійський “Хамрун Спартанс” (по 3:0), а кіпріоти пройшли ізраїльський “Маккабі” з Тель-Авіва (1:1 вдома, 1:0 у гостях).

Де дивитися матч?

Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал “2+2”, також перегляд доступний на платформі Київстар ТБ. Онлайн-перегляд матчу доступний на платформі MEGOGO.

Шлях “Динамо” у Лізі чемпіонів

Через низький рейтинг УЄФА для українських клубів команда почала шлях із другого кваліфікаційного раунду ЛЧ. Першим суперником був “Хамрун Спартанс” з Мальти — і кияни без зусиль пройшли далі із загальним рахунком 6:0.

Тренерський штаб не зможе розраховувати на Валентина Рубчинського (серйозна травма) та новачка Анхеля Торреса, якого щойно дозаявили, але він ще не готовий. Є гарні новини — повернувся до обойми Віталій Буяльський, який пропустив попередній раунд. Також у складі “Динамо” немає жодного нового повноцінного трансферу — лише повернення Супряги та Яцика з оренди.

Що відомо про “Пафос”?

Клуб став чемпіоном Кіпру та зіграв у фіналі національного кубка. Напередодні протистояння з “Динамо” кіпріоти посилили склад: найгучніше ім’я — ветеран Давид Луїс (екс-“Челсі”, “ПСЖ”), однак він точно не зіграє у першому матчі через травму. Також підписано нападника Андерсона Сільву, який минулий сезон провів у клубі в оренді.

Головний тренер — Хуан Карлос Карседо, колишній асистент Унаї Емері. У 2021–2022 роках “Пафос” тренував колишній динамівець Дмитро Михайленко.

Орієнтовні склади команд

“Динамо”: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат.

“Пафос”: Неофітос – да Сілва, Лукассен, Гольдар, Пілеас – де Бріту, Шуньїч, Родрігеш, Оршич – Драгомір, Андерсон

Ставки букмекерів

Фаворитом першого матчу вважається “Динамо” — коефіцієнт на перемогу 1,84. Нічия — 3,70. Виграш “Пафоса” оцінюється у 4,45.

На вихід українського клубу до наступного раунду дають коефіцієнт 1,57. На успіх “Пафоса” — 2,41.

Матч-відповідь

Друга зустріч команд відбудеться 12 серпня у Лімасолі (Кіпр), початок — о 20:00 за київським часом. Переможець пари “Динамо” — “Пафос” зіграє у плей-оф ЛЧ з кращим із пари “Лех” (Польща) — “Црвена Звезда” (Сербія), а той, хто програє — у плей-оф кваліфікації Ліги Європи з переможцем дуелі “Хамрун Спартанс” — “Маккабі” Тель-Авів.

До слова, 7 серпня донецький “Шахтар” зіграє проти грецького “Панатінаїкоса” у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Матч відбудеться без ключового бомбардира “гірників” — бразильця Кевіна, який травмувався напередодні. Переможець протистояння отримає шанс поборотися з турецьким “Самсунспором” за місце в груповому етапі ЛЄ.

Що не так із "Пафосом"

ФК Ригу (колишнє Динамо) утримує російський мільярдер Сєргєй Ломакін, засновник мережі "Пятерочка". У Латвії він під санкціями з 2020-го, тому не може приїхати, але клуб не кидає. У нього ціла мережа, де також кіпрський Пафос, московська Родіна, навіть Дубай Юнайтед, де переховується від голландського правосуддя Квінсі Промес.