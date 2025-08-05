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Культура

Леді Гага записала трек для 2-го сезону "Венздей"

Леді Гага записала трек для 2-го сезону "Венздей"

Американська співачка Леді Гага випустить трек Dead Dance спеціально для другого сезону серіалу "Венздей" від Netflix.

Пісня та кліп вийдуть наступного місяця. Прем’єра має збігтися з появою зірки у серіалі в ролі Розалін Ротвуд, “легендарної вчительки Невермор, яка перетинається з Венздей”.

Як пише Variety з посиланням на двох інсайдерів, пісня Dead Dance була записана тією ж командою, яка працювала над альбомом Леді Гаги Mayhem.

Режисер Тім Бертон захоплено відгукнувся про Гагу на прем’єрі другого сезону серіалу Венздей в Лондоні минулого тижня. Зірка не була присутня на прем’єрі через свій концертний тур Mayhem Ball.

– Вона – справжня артистка, і для мене робота з артистами є джерелом натхнення, – сказав Бертон про Гагу.

Режисер також нещодавно натякнув, що може знову співпрацювати зі співачкою в майбутньому, заявивши, що він “зробив з нею ще дещо”. Однак більше подробиць Бертон не розкрив.

Видання нагадує, що 2 сезон "Венздей" вийде на Netflix у двох частинах. Перші серії з’являться 6 серпня, а решта – 3 вересня.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

серіалНовини шоу-бізнесаЛеді Гагатрек
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