Війну Путіна може зупинити нова ціна на російську нафту в 40 доларів за барель, - Трамп

Російський диктатор Владімір Путін захоче зупинити вбивства, якщо ціни на нафту впадуть. Зараз економіка РФ у поганому стані.

Про це в інтерв'ю CNBC заявив президент США Дональд Трамп.

Американський лідер вважає, що якщо ціни на енергоносії впадуть досить сильно, то голова Кремля "перестане вбивати людей".

"Путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, раніше Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії. Основним обмеженням у рамках пакета стала нова гранична ціна на російську нафту.

Тепер цінова стеля на російську нафту на 15% нижча за середню ринкову ціну російської нафти.

Таким чином ціна на російську нафту була знижена з 60 до приблизно 47,60 доларів за барель.

Примітно, що США відмовилися вводити такі обмеження на рівні країн "Великої сімки". Неназвані джерела Bloomberg повідомляли, що таке рішення міг ухвалити тільки сам президент Дональд Трамп.

Стелю цін на рівні 60 доларів за барель вводили всі учасники "Великої сімки", коли президентом США був ще Джо Байден.