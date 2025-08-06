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Технології

Метеорне видовище: незабаром українці побачать зорепад Персеїди

Метеорне видовище: незабаром українці побачать зорепад Персеїди

У ніч проти середи, 13 серпня, українці зможуть спостерігати в небі за метеорним потоком Персеїди, повідомляє Space.com.

Метеорний потік Персеїди відбувається щороку, коли Земля перетинає шлях уламків комети Свіфта-Туттля.

Ці фрагменти, часто розміром не більші за піщинки, потрапляють до атмосфери Землі зі швидкістю до 59 кілометрів за секунду.

Уламки швидко випаровуються, створюючи яскраві спалахи, які жителі нашої планети бачать у вигляді «зірок, що падають».

Слід зазначити, що цьогорічне метеорне видовище має один важливий нюанс: місячне сяйво.

80% освітленого Місяця зійде 12 серпня за кілька годин до півночі, та залишатиметься високо над південним горизонтом до світанку, затьмарюючи майже всі метеори, крім найяскравіших із них.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

космосдослідження космосузорепад
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