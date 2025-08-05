США планують побудувати ядерний реактор на Місяці швидше за РФ та КНР

Сполучені Штати прискорюють зусилля з розміщення ядерного реактора на Місяці. Тимчасовий керівник NASA Шон Даффі видав директиву, що вимагає прискорити цей проєкт, щоб випередити Росію та Китай. Про це інформує видання The New York Times

За словами Даффі, прискорення розробки ядерної енергетики є частиною політики адміністрації президента Трампа. Він посилається на плани Китаю і Росії встановити реактор на Місяці до середини 2030-х років. Якщо вони зроблять це раніше США, то, за його словами, «можуть потенційно оголосити закриту зону», що обмежить можливості Сполучених Штатів.

Директива передбачає, що протягом 30 днів буде призначено відповідального за проєкт у NASA, а протягом 60 днів — оголошено тендер на пропозиції від приватних компаній. Запланований реактор має виробляти щонайменше 100 кіловатів електроенергії й бути готовим до запуску наприкінці 2029 року.

Ядерний реактор необхідний для тривалих місій на Місяці, особливо під час двотижневих місячних ночей, коли сонячні панелі не працюватимуть. NASA вже фінансувало дослідження в цьому напрямку, надавши у 2022 році три контракти по 5 мільйонів доларів компаніям для розробки початкових проєктів.

Того ж дня Даффі підписав ще одну директиву, яка стосується прискорення створення комерційних космічних станцій. Вони мають замінити Міжнародну космічну станцію після її виведення з експлуатації у 2030 році.



