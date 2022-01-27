Вчера вечером, 26 января, жительница Киева сообщила полиции, что ее дочь закрылась в квартире и угрожает совершить самоубийство, выпрыгнув с малолетним сыном с 12 этажа. Оперативный дежурный направил на место все профильные службы, сообщила пресс-служба МВД.

Полицейские установили телефонную связь с женщиной и больше часа вели переговоры с ней, чтобы отвлечь от совершения непоправимого. И дать возможность работникам ГосЧС добраться по квартире этажом выше, спуститься оттуда на балкон, на котором были женщина с ребенком. Как только это удалось сделать, спасатели, ожидавшие возле квартиры женщины, сразу взломали дверь и добрались до балкона. Мать и ребенка затащили в квартиру.

Трехлетнего Максима, испуганного действиями матери, успокоили. Его сразу осмотрели медработники и передали бабушке. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

32-летнюю уроженку Кропивницкого правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка). Правоохранители при процессуальном руководстве окружной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении. Ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В рамках досудебного расследования задержанных будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости в момент совершения преступления. Продолжается досудебное расследование.