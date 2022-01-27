также в разделеОбщество
Полиция нашла части автомата, выброшенные подозреваемым в расстреле на «Южмаше» 3
Расстрелявший караул в Днипре солдат сам сдался полиции 11
Устроивший бойню в Днипре нацгвардеец дал показания 60
ГБР открыло дело из-за расстрела военнослужащих в Днипре 14
Вырос без отца: Геращенко рассказал о нацгвардейце, убывшем 5 человек 36
Расстрелявший военных нацгвардеец задержан 65
В Украину идет циклон: обещают «кашу» на дорогах и штормовой ветер 62
Польша возглавила перечень стран, в которые чаще всего ездят украинцы 13
В Украине зарегистрировали еще один препарат для лечения COVID-19 22
НАПК нашло в декларациях «ошибок» более чем на 1,2 млрд гривен 9
СМИ: «Слуга»-миллионер ежемесячно берет из бюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья 139
Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира 198
Разоблачен командир снайперского подразделения боевиков, воевавшего против «киборгов» 60
Германия даст Украине 5 тысяч военных касок 16
На обустройство мест дислокации Сил терробороны нужно 2,7 миллиарда 17
СБУ разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО 23
«Ковидная тысяча»: За два дня украинцы купили лекарства на 6,5 млн грн 14
Украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего – российским СМИ 19

Канада продолжит военную тренировочную миссию Unifier в Украине до 2025 года, количество военнослужащих увеличат вдвое, сообщил экс-посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Канада только что объявила о продолжении (еще на 3 года – до 2025) военной тренировочной миссии Unifier. Контингент будет увеличен с 200 до 400 – дополнительные 60 бойцов вылетят в ближайшие дни!» – написал он.

Шевченко отметил, что данное решение было принято вследствие «критической массы друзей Украины в правительстве, жесткого давления со стороны оппозиционной Консервативной партии, последовательной просветительской кампании Конгресса украинцев Канады и жесткой позиции Вашингтона и Лондона». «Кибератака на канадский МИД на прошлой неделе также не осталась незамеченной», – добавил экс-посол.

Шевченко подчеркнул, что решения по вопросу вооружения еще не решен.

«К сожалению, решения по оружию пока нет. Премьер-министра Джастина Трюдо об этом на пресс-конференции спрашивали несколько раз», – написал дипломат.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
20
Теги