Канада продолжит военную тренировочную миссию Unifier в Украине до 2025 года, количество военнослужащих увеличат вдвое, сообщил экс-посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Канада только что объявила о продолжении (еще на 3 года – до 2025) военной тренировочной миссии Unifier. Контингент будет увеличен с 200 до 400 – дополнительные 60 бойцов вылетят в ближайшие дни!» – написал он.

Шевченко отметил, что данное решение было принято вследствие «критической массы друзей Украины в правительстве, жесткого давления со стороны оппозиционной Консервативной партии, последовательной просветительской кампании Конгресса украинцев Канады и жесткой позиции Вашингтона и Лондона». «Кибератака на канадский МИД на прошлой неделе также не осталась незамеченной», – добавил экс-посол.

Шевченко подчеркнул, что решения по вопросу вооружения еще не решен.

«К сожалению, решения по оружию пока нет. Премьер-министра Джастина Трюдо об этом на пресс-конференции спрашивали несколько раз», – написал дипломат.