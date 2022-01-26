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В столице 1 сентября отроется украинская православная школа УПЦ «Trinity». 

Фото: trinity.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт trinity.ua, в школе дети из православных семей получат фундаментальное базовое образование с 1 по 9 класс, а в перспективе – с 1 по 12 класс. 

Школу основали инициативные православные христиане по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. 

«Trinity School – вобрала лучшие традиции классического светского и православного воспитания, развития личности ребенка и его профессиональных компетенций», – говорят создатели школы.

Цель заведения – объединить методы классиков педагогики, таких как Константин Ушинский, Василий Сухомлинский, Антон Макаренко, и новейшие психолого-педагогические технологии, и в то же время создать в школе комфортную семейную атмосферу. Образовательный комплекс состоит из школы, которая расположена в Соломенском районе Киева в отдельном здании площадью 5 000 кв. метров, действующего православного детского сада и лагеря отдыха под Киевом.

В новой школе уже объявили набор педагогов младших классов. От учителей, которым предлагают работать в дружном коллективе, требуется обладание высокими моральными качествами, кроме того, они должны разделять ценности православия.

Узнать подробную информацию о работе православной школы можно на странице учреждения в Фейсбук.
ForUm

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