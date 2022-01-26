За два дня украинцы купили лекарства за средства программы «еПоддержка» более чем на 6,5 млн грн, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании Кабинета Министров 26 января.

«В настоящее время более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже израсходовано», — сообщил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что с 24 января правительство расширило инициативу на граждан в возрасте от 60 лет.

«В дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных затрат образовательных услуг. Также планируем расширить программу на коммунальные услуги», — отметил глава правительства.

Премьер-министр также напомнил, что Президент анонсировал выплаты в размере 500 грн за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы.