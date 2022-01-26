Четверг в Украине будет со снегом и мокрым снегом, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Начнет усиливаться ветер до штормовых значений, сначала будет задуваться на Западе и Севере, а послезавтра, в пятницу, практически везде в Украине ветер будет сильным.
Температура воздуха самой низкой ожидается в восточной части и северо-востоке, ночью до -9-13, днем -3-8 градусов.
На Севере теплее будет в Житомирской и Киевской областях, днем 0-2 градуса. В Черниговской и Сумской - еще морозно, -4-7 градусов.
На Западе от 2 мороза до 2 тепла.
На юге в Одесской области 0+1 градус, в Николаевской, Херсонской областях и Крыму 0-3 градуса мороза, в Запорожье -2-5 градусов.
В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах дополнительная каша, гололедица – берегите себя и обувь. Ветер с запада завтра усилится во второй половине дня!
В течение четверга температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 2 мороза до 1 тепла.
Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью и ветреным.
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