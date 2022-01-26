Народный депутат Артем Дмитрук, устроивший драку в Одесском горсовете, приостанавливает свою деятельность в межфракционном объединении экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова «Разумна политика».

«Как человек принципиальный и законопослушный, я ожидаю честного и объективного расследование инцидента. С этой целью я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении «Разумна политика». Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях», - написал он.

Нардеп заявляет, что «всегда боролся с беспределом и незаконной застройкой Одессы».

«Я не боялся воевать против земельной мафии, которая уже который год пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря. Именно с этой целью я приехал вчера на заседание земельной комиссии, но меня и мою команду, журналистов, в нарушении Закона пытались не пустить!.. Я понимаю, что как депутат должен был избегать физических методов решения конфликта. Но, к сожалению, мне пришлось защищать права одесситов единственно доступным способом», - написал Дмитрук.

Как сообщал ForUm, 25 января Артем Дмитрук устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета.