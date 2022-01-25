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В международный аэропорт «Борисполь» прибыла новая партия технической помощи от США для Вооруженных сил Украины, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в международном аэропорту «Борисполь». В пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. Укрепляем обороноспособность!» - написала она.

Замминистра поблагодарила американских партнеров за поддержку и практическую помощь.

Напомним, 22 января в Украину поступила первая часть военной помощи от США. Груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.
ForUm

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