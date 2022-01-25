также в разделеПроисшествия
Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете 13
В Украине зафиксирован еще один случай полиомиелита у ребенка 26
На Киевщине легковушка «залетела» под фуру: четверо погибших 17
На границе с Румынией нашли мертвым пограничника 14
В Карпатах спасли попавших под лавину туристов 11
В Украине – почти 13 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровевших существенно меньше 24
Массовые минирования школ в Украине: На вызовы выезжает максимальное количество спецслужб 623
Мельник предполагает, что Германия поставит защитное снаряжение Украине 22
СБУ разоблачила мошенника, который обанкротил банк 320
КОРД СБУ и ГСЧС провели учения в аэропорту «Антонов» 11
В Кривом Роге произошло землетрясение 26
В Хмельницкой области незаконно добыли полезных ископаемых на 432 млн 16
В Украине – больше 20 тысяч новых случаев COVID-19 28
Минздрав: В Украине началась вспышка СOVID-19 35
На Киевщине во время купания на Крещение погиб мужчина 33
В Украине – резкий скачок новых случаев COVID-19 26
Гордон заявил об обстреле его редакции, открыто дело 54
Сторонники Порошенко подрались с полицией у здания суда 29

За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

69 546 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 1 507 человек;
  • летальных исходов – 161;
  • выздоровело – 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 889 488 человек;
  • выздоровело – 3 591 201 человек;
  • летальных исходов – 99 443;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 581 514.

С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
14
Теги