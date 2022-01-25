За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

69 546 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 1 507 человек;

летальных исходов – 161;

выздоровело – 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 889 488 человек;

выздоровело – 3 591 201 человек;

летальных исходов – 99 443;

проведено ПЦР-тестирование – 17 581 514.

С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.